里昂證券執行董事及科技研究主管（Sebastian Hou）表示，輝達收購安謀（Arm）的交易所面臨的「最大挑戰」，將是獲得中國監管部門的批准。

他表示，中國政府想避開這個由美國公司擁有安謀的「噩夢」，這將為美國政府可能出手限制中國獲得技術敞開大門。

Sebastian Hou表示，就監管障礙而言，我們認為中國將構成最大的挑戰，如果安謀將歸屬美國公司輝達，將給予美國政府更大的能力去制裁、去限制中國取得技術，那將成為中國政府最大的噩夢，因為許多中國科技公司都依賴安謀的技術。

此外，英國政府也正著手了解出售安謀的「全面影響」。數位與文化部長Caroline Dinenage曾表示，輝達與軟銀已作出承諾，讓安謀的總部留在劍橋，並擴大該公司在當地的營運設施。她表示：「我們將極其慎重地考慮這所有的聲明。」

美國繪圖晶片大廠輝達上周宣布將以400億美元向日本軟銀集團收購英國晶片設計公司安謀。

Sebastian Hou表示，安謀向世界各地的科技公司授權晶片設計，其技術授權對智慧手機「至關重要」。當今幾乎所有售出的智慧手機都採用安謀的技術。安謀曾表示，採用其處理器核心與其他組件的晶片，在全球的出貨量已經超過1800億片。

根據先前發布的聯合聲明，這項計畫中的交易將需要美國、英國、歐盟與中國的監管部門批准。此前媒體報導，輝達執行長黃仁勳表示，他「非常有信心」該交易將獲得中國監管部門的批准。

不過，中國官媒《環球時報》（Global Times）此前發表評論表示，安謀可能被一家美資企業收購的事「令人不安」，並警告如果安謀落入美國手中，中國科技公司在市場上肯定將淪於非常不利的地位。

(時報資訊)