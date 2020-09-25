中租-KY（5871）受惠營收成長、成本費用率控制得宜，2020年8月獲利續「雙升」創15.09億元新高，投顧法人看好第三季營運可望穩健成長。中租今（25）日股價開高穩揚，最高上漲1.98％至128.5元，早盤持穩盤上，表現較大盤穩健。

中租8月中股價觸及139元、創近7月波段高點，隨後震盪拉回，近期於126～135元區間高檔盤整。三大法人上周合計買超中租3634張，本周明顯偏空調節、迄今合計賣超1588張，其中昨日便賣超達1548張。

中租公布8月自結合併營收50.9億元，月增1.35％、年減0.54％，仍創同期次高、並為今年高點。不過，歸屬母公司稅後淨利達15.09億元，月增3.48％、年增達14.07％，改寫歷史新高，每股盈餘1.09元，優於7月1.06元及去年同期追溯調整後的約0.96元。

累計中租前8月自結合併營收383.55億元、年增1.92％，歸屬母公司稅後淨利108.56億元、年增6.16％，雙雙續創同期新高。每股盈餘7.86元，優於去年同期追溯調整後的約7.4元。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協分別年增21％、10％及20％。

中租董事長陳鳳龍先前法說時表示，雖然新冠肺炎疫情不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外東協地區疫情均可控，業務恢復正常，預期下半年業務動能可望轉強，全年應收帳款維持成長5～10％目標不變，有望朝達10％區間高標努力。

投顧法人認為，中租8月獲利穩健成長、達成第三季獲利預估的33％，表現符合預期。預期第三季應收帳款餘額可望維持雙位數穩健成長，且受惠地區營收細部變化及信貸成本略微下降，可望帶動利差略微提升。

投顧法人預期，受中國大陸銷貨業務改採淨額法認列，中租今年營收將較去年下滑，但無礙獲利成長動能。看好中租信貸成本前景、投資組合成長率略增、以及發行150億元、年配息率達3.8％的甲種特別股，調升今明2年獲利預期，維持「買進」評等、目標價154元。

(時報資訊)