由於新冠肺炎帶來的旅遊限制和失業，外國人紛離開全球商業中心，致使新加坡人口出現自2003年以來的首次萎縮。

根據最新年度人口報告，星國人口減少1.8萬人或-0.3%，來到569萬人。其中外國人大減2%，來到164萬人；永久居民人數略有下降；公民人數小幅上升，他們很多為因全球疫情嚴重，而從國外返國。

該報告指出，這些趨勢很大部分是肇因於新冠疫情帶來相關的挑戰，例如需求低迷和旅遊限制。另外，服務業失業情形嚴重，新加坡該部門大量地依賴於低工資的外勞。

新加坡今年預估經濟成長率為萎縮5%至7%之間，政府已為外國人的雇用拉高門檻，以保護本地人的工作。

但是新加坡為低稅企業中心、許多跨國企業的亞洲總部，當局也警告一個民粹主義的轉向將傷害到企業。

新加坡總理李顯龍曾表示，要注意不要給別人一種印象，認為我們正在關門，不再歡迎外國人。當時為選局期間，反對黨抨擊政府移民政策過於寬鬆。

(時報資訊)