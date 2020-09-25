大陸A股25日早盤在券商、旅遊類股的強勁表現下，開盤後一度衝高強勢，但隨後指數震盪走低早盤收盤前轉跌，上證指數跌0.24％報3,215.42點，深證成指跌0.06％報12,809.29點。

受惠於即將到來的十一假期，旅遊類股表現強勢，騰邦國際、嶺南控股等迎來漲停，而近日大陸文旅部也發布通知，在中秋、十一期間上調旅遊景區接待遊客乘載量，從50％提升至75％。

(工商 )