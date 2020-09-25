大陸A股早盤衝高回落 滬市跌0.24％ 12:162020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股25日早盤在券商、旅遊類股的強勁表現下，開盤後一度衝高強勢，但隨後指數震盪走低早盤收盤前轉跌，上證指數跌0.24％報3,215.42點，深證成指跌0.06％報12,809.29點。 受惠於即將到來的十一假期，旅遊類股表現強勢，騰邦國際、嶺南控股等迎來漲停，而近日大陸文旅部也發布通知，在中秋、十一期間上調旅遊景區接待遊客乘載量，從50％提升至75％。 (工商 ) #大陸 #早盤 #A股 #衝高 #強勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國恒大早盤一度漲7％ 現轉跌急墜1% 11:402020/09/25 財經 公股銀行高薪挖港人才 蔡正元：有力人士子女要回台 09:232020/09/25 政治 美股指數黑翻紅 台股早盤反彈一度逾百點 09:212020/09/25 財經 《美股掃瞄》科技股再獲青睞 美股震盪收高 08:522020/09/25 財經 《晨間解盤》權值股賣壓重 短撐12144點(倫元投顧提供) 09:212020/09/25 財經 賣壓重 台指期震盪偏空 04:102020/09/25 證券．權證 《晨間解盤》跌破季線 持續整理(日盛投顧提供) 08:012020/09/25 財經 《半導體》開高4元 台積電牽手台股彈升 09:432020/09/25 財經 迎電子消費旺季 台股基金表現可期 04:102020/09/25 投資理財 陸引外資 開放戰略投資A股 04:102020/09/25 產業財經 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 快來對獎！7、8月統一發票千萬獎號13362795 - 財經 1朵花竟換1棟豪宅 史上最早泡沫神話看台股後市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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