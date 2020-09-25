全球新冠肺炎疫情還沒走出陰霾，但是台灣房地產市場卻一枝獨秀！尤其土地市場，更噴出爆炸量，今（25）日最新統計，全台前三季大型土地及商用不動產成交金額，已突破3,300億元大關，再創同期新高。

第一太平戴維斯Savills今天公布最新調查指出，今年以來土地市場交易維持熱絡，第三季大型土地交易(單筆金額3億元以上)金額為654億元；累計前三季土地交易總額達到2,303億元，比去年同期激增21.4％。

至於大型商用不動產，則一改上半年的平靜，第三季上演大躍進！在台積電等科技大廠及大型壽險的加碼下，單季交易金額達到712億元，前三季總額突破千億元門檻，達到1,043億元。

合計土地和商用不動產的總成交金額，已突破3,346億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，由於台灣防疫成績優異，以及科技技術領先趨動經濟表現，加上資金行情升溫、低利率環境，因此催生全台不動產市場交易熱潮。

第一太平戴維斯研究部主管丁玟甄表示，今年前三季土地市場，拜建商大舉購地所賜，飆出大量，建商購地金額達1,296億元。光是興富發建設，就斥資160億元購入三筆七期土地。

另外，商用不動產也有不少亮點，核心地區的商辦或具備土地開發效益的單一產權不動產，成為資金追逐的對象。台中七期重劃區頂級商辦「聯聚中雍大廈」，則站上每坪64萬元。

(工商 )