由於新冠肺炎疫情在法國的確診人數單日突破16000人，因此法國政府決定將即將開打的法網公開賽每日進場人數從月初的11500人一路下修至只剩下1000人，讓主辦單位大感無奈。

法國衛生部長韋朗23日宣布，包括巴黎及其周邊各省在內的多個地區從一般警戒升級為加強警戒狀態。自26日起，這些地區舉辦集會活動的人數上限由此前的5000人降至1000人。

月初法網組委會曾樂觀估計​​，現場每日可容納11500位球迷進場欣賞比賽，但隨著疫情的惡化，組委會17日被迫將觀眾人數上限縮減至5000人。當政府23日決定後，許多人已經開始擔心法網將不得不面臨現場觀眾再次被縮減的命運，韋朗23日在被問及法網有沒有可能成為這一政策例外時，沒有給出明確答案，只表示還要進一步商討後才能做決定。這也給了組委會一絲希望，但這個希望很快的又在嚴峻疫情形勢面前化為泡影。

法國衛生部門24日數據顯示，新增病例超過16000例，創下疫情暴發以來單日新高，在此情況下法國總理卡斯泰直接宣布法網不會成為例外。

卡斯泰在受訪時表示，我們將在法網期間採取同樣政策，每天現場將只允許1000人入場。這1000人包含了工作人員，也就是能進場的觀眾實際上會更少。

經過抽籤儀式之後，小威廉絲首輪將碰到同胞、現世界排名第101位的克莉絲蒂，頭號種子、2018年法網冠軍哈勒普將迎戰西班牙選手托爾莫。

男單方面，尋求個人第13座法網冠軍「紅土天王」納達爾首輪對手是世界排名第83位的白俄羅斯選手格拉斯莫夫。與納達爾同區的還有新科美網冠軍蒂姆，籤運不佳的他首輪就碰到前世界排名3的克羅埃西亞重砲手西里奇。

球王喬柯維奇首戰對手是瑞典梅爾，想要看到喬帥與納天王的對決戲碼得等到最後的冠軍之戰了，長達兩周的賽程充滿變化，喬帥千萬別再突然發飆了！

(中時 )