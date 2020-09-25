霸道總裁愛上我

偶像劇的存在就是要讓我們逃離現實一下，讓劇中的男女主角幫大家去談一場戀愛。大家會不會也跟小編一樣常常都會看言情小說呢？不知道從什麼時候開始，電視也播放著霸道總裁的劇情～讓少女們浪漫甜蜜的幻想大量噴發，不說還以為路上隨便摔倒，高跟鞋都會砸到霸總的車車呢！

DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2017年至今的台灣霸總劇，你都看過了嗎？心中的第一名又是哪一部呢？

10 腦波小姐

曾經入圍金鐘金馬獎的張書豪，演出過多部經典台劇，相信許多觀眾早就對他不陌生，這次《腦波小姐》裡翼宿遊戲公司的CEO就由他所主演～

在劇中，張書豪發明了用腦波就可以控制的遊戲，飾演女主角的歐陽妮妮看似平凡，卻是能看到人死後殘像「渣渣」的超級陰陽眼，而冷酷的張書豪則因被渣渣附身，使他的個性變得陰晴不定。

9 極品絕配

還記得深情的霍廷恩嗎？他就是吳慷仁在極品絕配裡飾演的法國藍帶主廚、亞尼斯連鎖餐飲集團前任總經理、La Mure餐廳料理長。「咖哩龍蝦」更是他的招牌菜，連女主角邵雨薇都要向他拜師學藝。

教著教著～愛情也開始萌芽，不知不覺愛上了邵雨薇，雖然後來成為落難名廚，但是他還是不放棄自己的夢想，開著自己的餐車做公益，這麼帥的男人，妳能不愛嗎？

8 我和我的四個男人

因演出《終極一班2》而備受矚目的黃仁德在《我和我的四個男人》裡面飾演一位連鎖飯店總經理，在大家眼中都是一個「燙口天菜」，個性只能說是「全身長刺」，唯一屬於人類的優點是帥到爆表（這什麼設定XD）。

有潔癖又不喜歡接近人群的他，想要當他的秘書可需要下很大的決心，即使有這樣討人厭的臭脾氣，不過這麼帥的總裁設定，還是擄獲了不少少女心喔！

7 因為我喜歡你

最近播出的《因為我喜歡你》由汪東城主演快遞公司執行長，好勝心強的他從小就是個學霸，但卻有著唯一的弱點——怕血。

男主角和女主角從冤家變成戀人，互相為彼此付出，第一集播出之後很多網友都非常期待後續發展，喜歡汪東城、郭雪芙的觀眾更是千萬不能錯過。

6 必勝大丈夫

周孝安在《必勝大丈夫》裡飾演EaZy西服新任總經理，實際上是一位空降的CEO。外表成熟穩重，人生總是過得非常順遂，遇上女主角後更是覺得自己很幸運。

當男人遇上世上最難的難題「如何討好岳父」該怎麼辦呢？雖然女主角周曉涵順利答應求婚，後來卻一度發現個性不合而希望取消婚禮，歷經環遊世界一年後，最終還是決定步入婚姻，迎來快樂結局。

5 跟鯊魚接吻

紅極一時的SpeXial團長羅宏正，從終極系列走紅，這次在《跟鯊魚接吻》裡飾演的是「金仕曼」執行長兼軟體設計師，代表的海洋生物為虎鯨。

在劇中他是從美國回台的IT菁英，在短短時間內就把金仕曼打造成一個指標性的男性時尚平台，雖然中途還遇上女主角的各種挑戰招數，自以為都迎刃而解，但其實他早就愛上女主角了。

4 網紅的瘋狂世界

《網紅的瘋狂世界》裡小樂（吳思賢）飾演浪直播平台的年輕CEO兼創辦人。表面上像個玩世不恭的男生，但實際上是個聰明又幽默的人。

創辦浪直播平台為的就是能夠實現更多人的夢想，而他也在裡面遇上了他喜歡的人林安安，還開了一個小帳「浪花皇太子」來看她的直播。

3 浪漫輸給你

近年穿越劇正夯，《浪漫輸給你》中張立昂無論在現實還是言情小說中都是飾演CEO的角色。在小說中更是完美還原霸道總裁這個角色，台詞裡每一句都是充滿了砂糖啊！

這次張立昂挑戰在飾演兩個角色，許多網友都說他能把兩個不同的個性詮釋出來真的很棒，尤其吻戲、床戲、感情戲，都好蘇啊～（少女心噴發）

2 三明治女孩的逆襲

帥氣臉蛋、精壯身形，張立昂根本是御用總裁無誤啊！他在這部戲裡面飾演Lafavz拉斐茲的執行長，有著「企業醫生」之稱，各大企業都爭相挖角他。而不約而同的是，不管在哪一個企業裡，在女性同仁心中都是「移動式費洛蒙」，遇到女主角蘇筱青後，更打開自我，嚐到心動的感受。

1 你有念大學嗎？

因為2014年出演《等一個人咖啡》而打開知名度的禾浩辰，在《你有念大學嗎？》中飾演楊子浩，是華麗百貨總經理、接班人。

在高中時期就已經是風雲人物的他，其實也是一個大暖男，畢業10年後再遇上當年所喜歡的女孩時，不但給予鼓勵，更幫助她成為華麗百貨的櫃姐。知道父親因百貨業績不好而被阿姨們刁難，他一手把責任扛起，並為百貨帶來新的氣象，跟女主角安心亞的互動與大尺度床戲更讓觀眾臉紅心跳啊～（重點誤）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月26日至2020年09月24日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣霸總劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)