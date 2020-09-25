目前跟快艇助教泰隆盧並列七六人最想招募總教練的前火箭教頭丹托尼，25日被《NBC》記者克拉克爆料，七六人如此積極想要找來丹托尼的主因，是希望他可以幫忙七六人拉攏本季得分王「大鬍子」哈登，問題是這真的可能做到嗎？

丹托尼本季初毅然拒絕火箭續約要求，且在遭到湖人淘汰出局後，隨即跟火箭高層提出走人，目前已成不少球隊爭相招募對象，根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基先前爆料，丹托尼最有可能的新東家，還是擁有恩比德、班西蒙斯的七六人。

只是七六人找來丹托尼領軍的主因之一，還是他跟哈登近年建立的良好師徒關係，畢竟在丹托尼擅長的跑轟戰術體系中，哈登幾乎擁有無限開火權或持球權，就連火箭本季找來韋斯布魯克跟哈登聯手，卻也改變不了哈登拿下得分王結局。

問題是哈登跟火箭的合約要到2023年才到期，最快要等到2022年夏天，他才可能選擇不執行球員選項成為自由球員，七六人真的現在想要招募哈登，只能透過球員交易，且跟向來很愛算計的火箭總管莫瑞談判，目前看來難度確實相當高。

(中時 )