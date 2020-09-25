教師節將至，新北市教育局25日邀請新北市4位師鐸獎得主分享與學生的故事，莒光國小周理慧老師教學34年，幫助許多孩子愛上學習，周理慧回憶，孩子除了學校表現，家庭也影響他們的成長，就曾有學生在學校不愛念書不寫作業，實際家訪，才了解孩子一下課就會認真替家裡工廠工作，對每個孩子要有不同導引，如果孩子跟不上，「老師願意等你」。

新北市教育局25日舉辦師鐸獎教師溫馨記者會，邀請今年度4位師鐸獎得獎教師分享私房故事，包括莒光國小周理慧老師，還有龍埔國小施信源老師、林口高中胡裕仁老師、深坑國小附幼簡茉莉主任。

周理慧老師說，將三十多年來不間斷的「家庭訪問」當成了與孩子放學後的另類校外教學，是孩子口中的「香菇老師」，曾經引導被霸凌而畏懼不敢進班上課的孩子，藉著鼓勵、陪伴與聆聽，讓孩子不只回到學校，更愛上學校。

今天分享會，這名孩子也到現場與周老師相見歡，已經高二的柯同學說，周老師教法非常特別，經常帶他們到校外教學，把心得集結成冊，做成一本屬於自己的小說，看到作品完成，自己也很有成就感，也感謝老師當年看到他的困難，幫助他從陰霾走出來。

另一位得主林口高中胡裕仁老師則認為，校園中沒有一個孩子是該被忽視或放棄，教育就是要影響及改善他們的志業，剛到林口高中時遇到三位覺得自己「沒目標、沒方向、被否定」的孩子，裕仁老師從孩子的興趣開始，輔導並鼓勵他們參加許多創意發明活動，透過一次次獲獎的肯定成就孩子學習的驅力，最終三位學生獲得二項經濟部專利，更使被多所國立大學同時錄取

教育局張明文局長表示，今年敬師月主題「新北就是愛老師-『厚』~老師」，意指新北師師是好師，記者會特意再加上「Hold老師」的元素，表達教育局對老師的擁抱與支持，感謝新北老師對教育的貢獻，並希望帶給老師難忘的回憶。

(中時 )