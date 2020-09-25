◎府前光雕揭國慶序幕 凱道9／25起分階段交管

國慶籌備委員會表示，配合國慶大會慶祝活動，總統府周邊區域自25日晚間23時起，將陸續實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，慶籌會提醒用路人，應注意管制訊息並提早出門或配合改道。

◎明年馬英九又要回來了 蔡正元：馬將選黨主席

前國民黨立委蔡正元今天大爆料，說後年國民黨縣市長選舉局面看好，包括苗、投、北、基、桃都大有可為，因此明年黨主席之爭將空前熱烈，包括馬、江、朱、周、韓都有可能投入戰局。

◎中捷制服亮相 民眾熱問盧秀燕：那裡可以買？

台中捷運綠線最後一哩路即將完成！25日在捷運綠線市政府站發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，展示中捷站務、維修人員的制服設計理念，以「簡飾加乘」、「型簡多功」為主要功能導向，簡潔設計展現中捷員工朝氣、活力的紀律與專業，市長盧秀燕表示，很多網友與民眾看到中捷帥氣與時尚的制服、配件，詢問有沒有在賣？第二版才由她選出拍板定案，她希望中捷代名詞就是「大家好朋友！」

◎大氣穩定 吳德榮：中南部中秋節適合賞月

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，中秋節當天大氣穩定，北部及東半部迎風面因水氣堆積，賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、本是適合賞月的天氣。

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(中時新聞網)