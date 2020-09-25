中華電信24日宣布，攜手車庫娛樂聯手打造電影生態系，其中，雙方敲定合作投資拍攝原創國片，並確定以iPhone拍攝《夢魘》4K強檔電影，中華電信數位匯流事業處副總經理林茂興表示，這是中華電信首次投資拍攝國片。

另外，林茂興強調，雙方未來將廣結盟國內電影夥伴，讓原創國片透過這個電影生態系，不只在國內發行、也將推展至國際市場。

其它合作內容，還包括千萬元大片將在MOD獨家首播，特色電影與院線同步上架。中華電信強調，MOD此次與GaragePlay車庫娛樂攜手合作，將為國內電影發行的新可能性，及電影發行的方式更加靈活多元。

車庫娛樂創辦人張心望表示，與中華電信的合作，希望在5G時代，從高階的4K內容在MOD平台首播、每月規畫至少一部千萬元大片首播，以及從年底到明年初都會有一些特色影片及院線片與中華電信獨家首播。

林茂興強調，後疫情時代對全球電影產業產生相當巨大的變化，2020年4月環球戲院年度大片《魔髮精靈：唱遊世界》一改過往慣用的電影上映手法，僅在美國少數影廳上映，且於上映當天同步於串流平台以19.99美元Premiere VOD方式出租，上映前三周付費收看的金額高達1億美元，創下院線大片直接上架數位影音平台的銷售佳績。

原定2020年3月上映的迪士尼電影《花木蘭》同樣因為疫情影響，經多次延期發行，最後在Disney+會員制數位影音平台上架，成功帶動Disney+大量新客戶成長，凸顯後疫情時代，電影產業數位轉型的步伐愈將加快。

另外，中華電信內部資訊及國家電影中心公佈的全台票房數據統計指出，2020年MOD電影收視1～9月下旬，客戶於MOD觀看電影時間累積已超過18億分鐘，而觀眾同期於全台戲院累積的觀影時數則約為16億分鐘，MOD電影累計觀影時數正式超越全台戲院，一舉躍上全台最強電影通路寶座，車庫娛樂全台累積票房已達7億元，占全台占比超過22％，穩居全台累積票房第一 。

(工商 )