小鬼的白色靈柩和白色靈車。（圖／許雅淳攝）

楊丞琳與許瑋甯。（圖／粘耿豪攝）

小鬼女友峮峮。（圖／粘耿豪攝）

六月、李易、小甜甜紅著眼眶送別小鬼。（圖／吳松翰攝）

小甜甜現身送別小鬼。（圖／許雅淳攝）

洪詩現身送小鬼。（圖／吳松翰攝）

「小鬼」黃鴻升本月16日驚傳在家中驟逝，享年36歲，19日到21日家屬為他開放靈堂，讓小鬼許多生前好友弔唁，經紀人後來透露，小鬼喪禮將採不公開形式。今(25日)上午有媒體直擊小鬼家人在一殯旁某會館舉行入殮儀式，最後由白色靈車載著小鬼的白色靈柩前往二殯火化場

據《ETtoday星光雲》報導，今為小鬼辭世第10日，家屬低調為他舉行喪禮，今上午入殮儀式在一殯附近的某會館舉行，有親友租了小巴到場，現場還出現球鞋、愛心留言紙卡等物品，疑似是給小鬼最後的禮物，有親友結束後痛哭離開會館，之後一部白色靈車出現，將小鬼的白色棺木載上車，緩緩開往台北第二殯儀館，進行火化儀式。

稍後在二殯目擊小鬼女友峮峮、「華岡幫」好友許瑋甯、楊丞琳等人現身，小甜甜（張可昀）證實來送別小鬼，與《娛樂百分百》的工作人員一起來送小鬼最後一程，問有什麼話想對小鬼說？小甜甜難過哽咽：「我想說的都寫在臉書上。」神情哀傷。

稍後，小鬼女友峮峮、李易、六月夫妻、洪詩也現身，不發一語，而小鬼生前唱片公司滾石同仁也到場，眾人大多不受訪，低調送好友最後一程，而火化儀式12時38分開始，親友們都到火化室，大家齊聲喊：「火來了，趕快跑！」

小甜甜先前在臉書對小鬼隔空喊話：「今天也讓我深深感受到成功成就並不是你擁有多少財富，而是你有多好的人緣做人多麽的成功....你就是那個真的成功的人！」」最後說：「反正約好了在名叫未來的地方相見相聚，記得備妥一切當我去找你時還要讓你繼續罩我照顧我喔」。

而小鬼的遺體解剖後，確認死因為「主動脈剝離」造成血管阻塞猝逝，小鬼追思會「地球上最浪漫的演唱會」將在10月6日舉行，由吳宗憲、KID忍悲主持，先前傳出有黃牛開放預售，滾石唱片則打臉說不會售票，入場方案還在研擬。

(中時新聞網)