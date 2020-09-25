台視、三立《浪漫輸給你》劇情高潮不斷，張立昂飾演賀天行回到現實世界健康清醒，卻失去小說中與宋芸樺相愛的記憶，張立昂被網友戲稱彷彿經典華劇《王子變青蛙》中的「茼蒿2.0」。最新預告中，「5566」孫協志驚喜客串演出飾演小說作者，因失戀把未寫完的小說文稿燒掉，導致端木青風的悲劇人生，只能飄盪在一本又一本的小說世界中。而多年未演戲的孫協志一出現在預告畫面中，立刻引起迴響，網友紛喊：「56合體了！」

宋芸樺表示他們是第一次合作，她直呼：「超緊張！」因為小時候也迷過5566，不管是他們唱的歌，演的偶像劇或主持都有看過，剛見面就超無厘頭興奮地對孫協志說：「協志哥好，我是芸樺，我很想看你們的演唱會！」有種他是從電視裡走出來的奇幻感覺。宋芸話也開心分享，拍攝時孫協志還跟她傳授了很多當年拍攝三立偶像劇的一些經驗，像分享西街少年他們當時怎麼在西門町裡完成很多高難度的動作，還有其他有趣的事情。

5566孫協志驚喜現身客串演出，飾演連晨翔角色端木青風的小說作者(圖片三立提供)

宋芸樺自曝56迷，初見孫協志激動告白(圖片三立提供)

(中時新聞網)