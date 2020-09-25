偏鄉地區搭乘公車不便，政府資源也難以精準投入，交通部路政司今預告修正《汽車運輸業管理規則》，開放社會團體或個人以成立市區汽車客運業的方式經營，補上偏鄉公共運輸缺口，也首度鬆綁小客車、休旅車等可經營市區公車業，最快11月公告上路。

路政司表示，為強化偏遠地區公共運輸服務並善用民間資源，改善隸屬各地方政府所轄市區客運中偏鄉地區公共運輸，縮短城鄉發展差距，維持基本民行，因此修正《汽車運輸業管理規則》。

考量偏鄉地區條件與運輸特性，公路主管機關得視實際需要規劃特殊服務方式、收費基準及應遵守事項，除得公告徵求市區汽車客運業、計程車客運業經營外，無業者有意願時，可輔導當地社會團體或個人，以成立市區汽車客運業的方式經營，完善偏鄉公共運輸。

路政司強調，根據《公路法》第36條規範，市區汽車客運偏遠路線可由地方政府自行經營，但在程序上仍以徵求業者經營優先；另由地方政府自行經營時，也可徵求當地社會團體或個人，協助提供偏遠路線公共運輸服務，其個人提供服務者，限使用小客車。。

此外，社會團體或個人成立市區汽車客運業、計程車客運業及地方政府經營偏遠路線，路政司也訂出規定應遵守事項，以利監督管理。

成立市區汽車客運業經營偏遠路線者，其相關申請立案程序、營運、票價及監督管理事項，不受《汽車運輸業管理規則》有關市區汽車客運業的限制，其營運車輛並應領用營業牌照。

(中時 )