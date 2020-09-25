本周受到美股壓回，避險情緒升高帶動美元轉強，亞幣除日圓外聯袂走貶，國內出口商雖仍有賣匯需求，然在買匯力道增強下，新台幣走勢偏弱，今早新台幣匯價已不復見升破29元的態勢，高低區間落在29.18~29.3。昨天台北外匯經紀公司新台幣匯價最後收於日內最低的29.318，較前日貶值1.02角，連4日收黑。美元指數站回94大關。

野村投信投資長周文森認為，當市場不確定因素升高時，確實有助於美元指數上揚。不同於歐洲央行，美國FED是不會採取負利率的貨幣政策，在此前提下，美元是相對會有支撐。從企業獲利面來看，周文森表示，美元和新興市場這幾個月都已經看到獲利成長動能，但歐元區和日本的企業獲利動能較不明確。

日本央行公布7月金融政策會議紀要指出，央行為因應疫情影響，向企業提供資金週轉的特別支援方案貨幣寬鬆政策，多數委員認為有達成效果，並表示將續關注疫情狀況，必要時將採取更進一步的貨幣寬鬆政策。

英國央行總裁表示，央行正在調查負利率是否適合英國，並強調目前尚未決定是否或何時實施負利率。

(時報資訊)