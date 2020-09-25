亞系外資針對信驊出具最新研究報告指出，儘管疫情使得庫存調整壓力增加，但信驊(5274)對於2020年BMC(伺服器遠端管理晶片)出貨15~20%的成長預估不變，明年仍有成長動能，故維持信驊買進評等、目標價1500元。

亞系外資表示，信驊BMC庫存的消化動作恐由第3季開始一直持續到2020年年底，這主要是由於雲客戶需求下降，尤其是微軟和浪潮，但隨著持續的庫存消化，信驊第四季的BMC出貨量應該為個位數的季減少，優於市場預期，總體而言，信驊維持針對2020年BMC出貨15~20%的成長預估。

亞系外資表示，展望2021年，信驊預計雲數據中心服務器BMC的出貨量將成長10-15%，且5G、邊緣運算伺服器也可能貢獻額外的1~2%的BMC出貨，維持信驊買進評等、目標價1500元，2020年到2022年每股獲利分別為31.97元、43.42元和52.63元。

非BMC產品方面，亞系外資表示，信驊包括有PC晶片、Cupola 360晶片等，將佔2020年、2021年收入的5%和10%，疫情帶動虛擬會議風潮，將推動了Cupola 360晶片的需求。

(時報資訊)