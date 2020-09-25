Pure Storage（NYSE: PSTG）宣布與Portworx達成併購協議。此項併購金額達3.7億美元，是Pure有史以來最大的一樁併購案，象徵Pure正積極深耕並拓展目前快速成長的多雲資料服務市場，更完整且全面的支援Kubernetes和容器環境。

Portworx是業界所信任的Kubernetes資料服務平台，專為企業提供在容器中執行營運關鍵應用程式的資料服務。Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo指出：「當有先見之明的企業紛紛採用雲端原生策略來推升自己的業務時，我們很高興Portworx團隊以及他們劃時代的技術能加入Pure的行列，讓Pure更成功地為多雲環境提供Kubernetes資料服務。此次併購象徵著一個重大的里程碑，讓Pure所提供的現代化資料體驗能夠同時涵蓋傳統與雲端原生應用程式。」

Portworx廣獲全球2000大企業採用的Kubernetes資料服務平台，能為部署於混合雲架構的容器提供永久儲存、高可用性、資料保護、資訊安全以及雲端行動性。藉由結合Portworx容器資料服務、Pure領先業界的資料平台以及Pure Service Orchestrator軟體，Pure將為企業提供更全方位的資料服務，不僅可部署在雲端或裸機（bare metal），也可部署在企業級陣列，並且完全由Kubernetes進行調度。在併購Portworx之後，Pure將可提供業界最完整的平台，來涵蓋雲端原生之路的每一階段。

根據Gartner預測，至2025年全球將有85%的企業在生產與營運上執行容器環境，較2019年成長35%。然而，當雲端原生技術的規模不斷擴大，傳統和以雲端為基礎的儲存模式，將很難匹配在容器中的微服務應用程式的彈性與流動性，使得資料永續性、行動性、安全性、備份及復原等作業變成了一種挑戰，特別是在多重雲端環境。雲端原生應用程式需要一種專為解決這些挑戰而打造的儲存服務平台，而這正是Portworx與Pure的結合所能提供的。

(時報資訊)