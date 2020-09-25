促轉會要求國民黨提交台灣省黨部資料遭拒，日前無預警赴政大查封相關資料，遭藍營質疑侵犯校園自主。詢及國民黨如何有效遏止促轉會相關作為，國民黨智庫內政法制組副召集人何展旭無奈表示，「除非實質對抗，要不就走司法途徑」，但後者遙遙無期；律師王瀚興意有所指地要促轉會主委楊翠翻閱賴和的「一桿秤仔」，暗批促轉會應秉持公平正義，否則兩敗俱傷。

國民黨智庫今天舉行「新威權誕生？促轉會強入校園封檔案」座談會，由內政法制組副召集人何展旭主持，邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、東吳大學法學院兼任助理教授歐陽弘、律師王瀚興與談。

針對促轉會赴政大查封台灣省黨部資料，歐陽弘指出，促轉會應先進行審定程序，才可取走相關檔案，且要在懷疑有人試圖毀損檔案，才有強制查封的必要性，但這些前提都不存在，明顯是侵害人民財產，讓政大只能默默遵從違法政黨法律的舉措，更沒有給政大相關救濟管道。

王瀚興質問，國民黨若要湮滅證據，為何還要交由政大數位典藏，促轉會難道把政大校長郭明政的人格，和毒販等量齊觀嗎？

何展旭質疑，國民黨請政大保管政黨資料，作為學術用途，促轉會強行封存檔案，是否侵害學術自由、大學自治原則，另外，促轉條例是否存在合憲性問題，此次封存檔案幾乎是強制處分，涉及財產權侵害，而該條例也沒有徵收補償機制。

至於國民黨如何立即有效阻止促轉會行為，何展旭無奈表示，促轉條例給予很大的空白授權，開支票讓促轉會「愛怎麼用就怎麼用」，「除非實質對抗，要不就走司法途徑」，目前看起來「只能聽天由命」，仍看不到正義何時到來，除非廢止促轉條例，否則別無他法。

王瀚興意有所指地說，賴和的「一桿稱仔」，賣菜農秤仔被巡警沒收，最後採取兩敗俱傷方式自力救濟，身為文學家後代的促轉會主委楊翠，應回首閱讀這篇文章，不管針對市井小民或萬惡的國民黨，都需要真正的公平正義與憲政秩序。

林騰鷂則痛批，促轉條例本身是行政作用法，但卻夾帶組織條例，是部荒唐法律，促轉會身為獨立機關，預算卻由行政院支應，該會委員沒有法政人員，缺乏法律素養，赴政大查封資料恣意行政，以不正義法律迫害政黨，根本是違憲違法的組織。

(中時 )