電影《怪胎》編導廖明毅再推新作《夢魘》。（車庫提供）

台灣電信龍頭中華電信與台灣電影公司GaragePlay車庫娛樂於24日舉辦聯合發表會，宣布雙方將攜手合作共同打造「完全電影生態系」以因應後疫情時代的挑戰。中華電信MOD與Hami Video在今年疫情下逆勢穩定成長，中華電信 MOD 更於今年迄今累積超過18億分鐘用戶電影觀影時數，超越戲院躍上全台電影觀影最強通路。

而車庫娛樂今年院線發行破台灣本土片商紀錄，截至9月22日，今年全台累積票房已達7億，於全台票房占比超過22％，穩居2020全台累積票房第一，領先美商華納的4.5億 (14％) ,美商索尼的3.7 億 (12％)，美商UIP的 2.3億 (7％)，和美商迪士尼的2.1億 (7％)。

中華電信與車庫娛樂於宣布強強聯手共同打造「完全電影生態系」，從以《屍速列車：感染半島》為首的院線強檔大片每月獨家首播、因應5G環境的超高畫質4K電影、突破傳統框架的院線同步、會員獨家戲院首映會、到原創國片計畫，全方位提供觀眾最新、最強、最頂級的數位影音服務。

原創國片方面，繼6月份公布的《壽司店傳奇》及由陳柏霖、陳以文、陳意涵主演的動作劇情喜劇《時失兩公里》(片名暫定)外，本次公開的全新原創國片計畫則為今夏話題不斷、全台熱賣近4500萬的《怪胎》導演廖明毅的新作《夢魘》。

車庫娛樂本次公布的全新原創國片電影計畫，將與《怪胎》編導廖明毅一同打造新作電影《夢魘》，《夢魘》全片將以 iPhone 4K拍攝，並承襲《怪胎》電影中風格化的實驗精神，玩出別具特色的非一般愛情電影。與《怪胎》一般同樣將擔任編劇和導演的廖明毅於發表會中表示「這次感謝車庫娛樂、中華電信與良人行支持這部新片《夢魘》，它是關於一個控制狂女孩的愛情故事，這部片可以把它跟《怪胎」看成是同一個系列，電影會延續《怪胎》的創作精神，全片用iPhone 4K拍攝，嘗試一些有趣的拍攝方式，希望為觀眾帶來另一個不一樣的愛情故事。」

車庫娛樂創辦人張心望對於《夢魘》的製作計畫表示：「我們一直想為台灣做一些不同的電影類型，我們對於導演在堅持電影創新實驗性的同時，仍然與觀眾友善並不斷嘗試與觀眾溝通這點相當印象深刻，相信《夢魘》會是一部兼顧創新及觀眾的電影，除了台灣市場外，我們也對它的國際市場潛力深具信心。接下來我們也會持續支持新生代年輕導演作出更多創新、大膽、具突破性的作品。」

為因應全球電影產業受疫情影響，加快數位轉型的趨勢，中華電信MOD及Hami Video此次與車庫娛樂攜手合作，為觀眾針對超高畫質觀影體驗、強檔大片獨家搶先觀影、突破傳統框架的院線同步、會員獨家戲院首映會、及原創國片等全方位打造「完全電影生態系」的頂級服務。

觀影體驗部份針對5G時代推出一系列4K高畫質強檔電影，包含由「雀姊」潔西卡雀絲坦飾演頂級殺手的動作強片《追殺艾娃》、全台賣破1.6億的新海誠最新力作《天氣之子》、《逃出絕命鎮》製片全新燒腦驚悚片《顫役輪迴》、以及奧斯卡影帝羅素克洛從影以來最駭人演出，被台灣觀眾譽為「真人版GTA」的《超危險駕駛》，都將在MOD及Hami Video上架4K高畫質版本，讓觀眾享受最高品質的觀影體驗。

除此之外，每月更將推出強片獨家搶先看，首波主打2020全台年度票房冠軍，全台賣破3.56億台幣的《屍速列車2：感染半島》，將於9月30日獨家上架MOD與Hami Video；另一方面，中華電信與車庫娛樂更將嘗試電影發行新的可能性，針對多元類型特色新片合作院線同步全新模式，周周推出院線同步新片，提供戲院外其他觀影的可能性，並針對會員提供會員獨家戲院首映會，在後疫情時代，開創數位影音娛樂生態新的新里程碑。

(中時 )