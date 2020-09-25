23年前的中藥商公會全聯會為推動中藥商調劑權行賄立委案，前立委邱垂貞涉收賄500萬元幫公會遊說推動修法，台灣高等法院更四審將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院認為未調查對他有利的證據，且須釐清他收錢與立委職務有沒有對價關係，撤銷發回更審。

最高法院撤銷理由是，公會認為500萬元是政治獻金，這些錢究竟是否符合政治獻金法，還是有對價關係構成貪汙收賄罪，原判決沒有論述清楚，且3中間人向立委表示是「寄付」，是單純請託還是貪汙的前金、後謝，原判決未交待。

本案源於中藥調劑權1993年被修法刪除，需要通過國家考試才能調劑，時任中藥商全聯會理事長的徐慶松被控向各地方公會會員募得3900多萬元，組成「修法推動小組」向時任立委的邱垂貞等人送錢，成功遊說立法院在1998年通過相關的藥事法修正案。

高院更四審認定，中藥商交付給邱垂貞的哥哥邱茂雄（已歿）500萬元，並明白表示要求邱垂貞支持修法，而邱也在修法過程中「誓死抗爭」，完成中藥商請託之事，可見中藥商交付款項與邱的職務行為有對價關係。

更四審考量案件符合速審法減刑規定，將邱垂貞依貪汙罪判刑3年10月、褫奪公權3年，沒收犯罪所得500萬元；林光華及馮定國因檢方舉證不足，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決確定。

(中時 )