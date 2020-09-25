立委林俊憲（如圖）25日舉行「外送平台客服慢半拍，信用卡綁卡機制解不開」記者會，林指出Uber Eats缺少電話客服，陳情民眾表示自己遭盜刷，電子客服兩天後才回覆，想取消刷卡綁定也不行，並公佈兩大外送平台課訴比率越來越高，呼籲改善三大缺失。（張鎧乙攝）

疫情期間使用外送平台的民眾越來越多，不過民進黨立委林俊憲接獲陳情，有消費者使用外送平台Uber Eats時，綁定的信用卡卻被誤扣五筆消費，由於查無Uber Eats客服電話，僅能用app文字聯絡客服，等待多日仍未收到回覆，直到向他陳情再向發卡銀行反映後，終於追回其中三筆款項，但目前仍有兩筆款項待釐清。

在遭到無故扣款後，民眾希望取消綁定信用卡的支付方式，改以現金消費使用外送平台，但Uber Eats只提供「一卡換一卡」，無法取消綁定信用卡，令民眾感到十分困擾。刑事局偵查科科長詹志文建議，外送平台應與銀行建立手機認證碼的機制，藉此降低信用卡遭盜刷的風險。

林俊憲上午舉辦記者會，陳情的消費者現身說法指出，在發現信用卡遭到盜刷且尋求客服平台未果後，立即向信用卡的發卡銀行反映，目前僅追回五筆款項中的其中三筆，另兩筆款項有待銀行釐清。林俊憲認為，消費者遇到問題只能等或是自己尋求其他方式處理，外送平台的文字客服形同虛設，也呼籲Uber Eats應盡速建立客服專線。

行政院消費者保護處參議王淑慧表示，根據消保法的規定，企業經營者應該要載明客服電話，若未載明可以依法開罰，也提醒消費者若與外送平台有消費爭議，可以向消保會投訴。

立委林俊憲表示，收到民眾陳情以後，已向Uber Eats提出三點訴求：可以取消而非替換信用卡支付、制定客服回覆時間限制、設立電話客服專線，但截至目前仍未取得業者回應。

本報透過Uber Eats官網留言，至截稿尚未接獲回應。

(中時 )