民進黨立院黨團25日在黨團會議終於達成協調共識，其中幹事長與書記長人選，在立委陳亭妃、鍾佳濱表達基於黨團和諧願意禮讓後，由總召柯建銘（中）宣布，幹事長由鄭運鵬（右）續任、書記長則為莊瑞雄（左）出任。（張鎧乙攝）

民進黨立法院黨團幹事長、書記長人選今底定，經過協調，基於黨團和諧，原有意爭取幹事長的陳亭妃、爭取連任書記長的鍾佳濱同意禮讓，幹事長由鄭運鵬續任，書記長由莊瑞雄擔任，黨團兩長呈現蘇新系與非蘇新系各1席的情況。據悉，未來黨團書記長、幹事長將比照此模式，由蘇新系及非蘇新系各推派1席，輪流擔任幹事長、書記長職務。

民進黨團本會期幹事長有鄭運鵬、陳亭妃登記，書記長則有鍾佳濱、莊瑞雄表態爭取，黨團總召柯建銘原本希望讓鄭運鵬、鍾佳濱連任幹部，引發陳亭妃及莊瑞雄不滿，認為黨團幹部選舉應該建立制度，而不是每次透過協調希望誰禮讓，雙方僵持不下，民進黨團今黨團會議終於達成協調共識。

民進黨團幹部協調結果出爐，陳亭妃、鍾佳濱基於黨團和諧，主動表達禮讓，書記長由莊瑞雄擔任、幹事長則是鄭運鵬。黨團會議後，柯建銘率領新卸任黨團幹部舉行記者會。

柯建銘說，黨團幹部問題前段時間讓大家操心，不過，民進黨是高度團結合作的政黨，今黨團會議以不到1分鐘完成協商，幹事長由鄭運鵬、書記長莊瑞雄，副幹事長蘇巧慧、郭國文，副書記長何志委、黃世杰，黨團7長全部到位，上個會期黨團戰力走過任何困難，本會期必然會非常團結一致。

知情人士透露，先前黨團幹部喬不攏，主要是跟選舉制度有關，協調方案為本會期由新系的鍾佳濱、鄭運鵬續任幹部，下會期起，書記長及幹事長由非蘇新系跟蘇新系各派1人輪流擔任，但非蘇新系認為，連續2個會期都由新系擔任幹部，下會期理應先由非蘇系擔任幹部，第4會期再實施派系輪流推派幹部人選，各派系無法達成共識。

據悉，最終各派系同意折衷方案，從本會期起書記長及幹事長就由蘇新系及非蘇新系各派1人擔任，意即這會期新系鄭運鵬擔任幹事長、非蘇新系莊瑞雄任書記長，下會期書記長就由蘇新系推派，幹事長由非蘇新系推派，以維持派系平衡。

民進黨立院黨團25日在黨團會議終於達成協調共識，其中幹事長與書記長人選，在立委陳亭妃、鍾佳濱表達基於黨團和諧願意禮讓後，由總召柯建銘（右）宣布，幹事長由鄭運鵬（左）續任、書記長則為莊瑞雄（中）出任。（張鎧乙攝）

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