雲林縣是農業生產大縣，每年產生的秧苗盤、地膜、棚膜、防蟲網、溫室塑膠布也不計其數，農民必須自行處理相當困擾，雲林縣府引進「零廢棄資源化系統」，可望回收塑膠布、地膜、天膜、育苗盤再製成燃料棒。

近年石油價格下跌，塑膠再生價格隨之大跌，業者的回收意願降低，塑膠類農業廢棄物無去處，農民偷偷扔棄、露天焚燒時有所聞。

雲林縣長張麗善25日宣布塑膠布、地膜、天膜、育苗盤等塑膠類農用廢棄物可適量回收，也盼中央協助尚無解的其他塑膠農廢棄物。（周麗蘭攝）

大埤鄉是全台最大秧苗產地，每年使用的秧苗盤數十萬個，近年生產的秧苗盤混料再製月容易破損，破損卻無人回收，導致各家秧苗場的廢棄物堆積如山。

雲林縣府新引進的「零廢棄資源化系統」本月啟動，可解決部分塑膠類農廢棄物，能回收再製成燃料棒的有農用地膜、秧苗盤、穴盤、溫網室塑膠網布、防蟲網，採使用者付費原則。

秧苗盤、育苗盤回收製成的燃料棒，可用於鍋爐。（周麗蘭攝）

縣府表示，防蟲網、菱形爬藤網、遮光網去化仍無解，盼環保署及農糧署能協助。

雲林縣水稻育苗技術改良協進會理事長林水平表示，大埤鄉的小育苗場至少堆積2000個至3000個破損秧苗盤，大場約4000個到5000個，以他的秧苗場為例，一年都必須新採購7000個，但毀壞的不知要運去哪裡。

雲林縣環保局25日起以大埤鄉清潔隊為示範點，回收地膜、天膜、秧苗盤、穴盤、溫網室塑膠網布、防蟲網等，縣長張麗善宣布此一好消息，也盼中央協助很難去化的塑膠農廢棄物。

地膜、天膜、秧苗盤、穴盤、溫網室塑膠網布、防蟲網等可回收，防蟲網、菱形爬藤網、遮光網去化仍無解（打X者）。（周麗蘭攝）

一名青農表示，損壞的秧苗盤真的很頭痛，希望縣府越快越好，平均分配去化的數量，讓所有農家都享有處理農廢棄物的福利。

(中時 )