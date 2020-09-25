大埔排水溝向來是濫倒熱點，彰化市公所2月加強巡迴機動式監視錄影後，垃圾減少，但沒公德心「死性不改」，找到大埔排水溝側道電眼拍不到，當成濫倒天堂，堆成垃圾叢林，市長林世賢氣爆，直說非常憤怒，痛批太沒素養，動員垃圾車清理，還捲起衣袖親自收拾，下戰帖「一定想盡辦法抓到你！不怕被罰，歡迎你再來挑戰。」
彰化市清潔隊2月公布大埔濫倒的丟丟姊、投籃族等，濫丟垃圾影響，有人連丟6次全都錄，掀起嘩然，河道清了一陣子，但沒想到，有人轉戰到側道竹林內濫丟，市民將檢舉影像傳給彰化市公所，讓人看得都很氣憤。
市長林世賢表示，市民傳來照片，大埔排水溝側道，被不法民眾丟棄亂倒垃圾、建築廢棄物，我親帶清潔隊弟兄立即清除。
「沒有素養、不守法貪圖便宜的人，我非常的憤怒，會想盡辦法抓到你 不怕被罰、歡迎你再來挑戰」林世賢氣極了，一定要阻止濫倒行為，並要求付應得的懲罰。
網友也紛紛留言，市長、清潔隊員辛苦了，一定要重罰，搖頭怎麼會這樣沒有水準？並準備組織突襲隊，一定要揪出這些破壞環境的人。
(中時 )
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