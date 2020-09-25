因應新冠肺炎疫情，政府砸大錢用於紓困，但時代力量立委王婉諭揭露，有不少廠商一邊拿經濟部的紓困補貼，一邊違反勞基法、職安法，她之前向各部會所要資料了解有無類似情況時卻遭拒絕，而經濟部長王美花竟也回稱，廠商對於提供名單有疑慮，讓王婉諭不滿，直言提供給立委問政監督用，與公開給全民知道詳細名單，明明就是兩回事。

王婉諭今天在立法院質詢時提到，經濟部員工薪資補助與營運資金補貼有但書 ，如果廠商有裁員或減班休息，就會追回補貼。但經濟部的研發輔導補助就沒有但書，索資後發現很多廠商接受經濟部研發補助時仍違反勞基法、職安法，請問政府一邊違法一邊拿到補貼合理嗎？王美花回稱，如有相關個案可檢視有無違反補助要件，王婉諭指出，目前的補助要件沒有但書，所以仍給予補助。

王美花回稱，勞基法職安法規定有輕有重，要看個案情形。王婉諭質疑，所以如果違反情況不嚴重，就可以一邊違反一邊補貼？王美花表示要看個案情況，可以回頭檢視核准案例，看有無不合理情況。王婉諭建議，如果認為不合理，可否在紓困3.0列上但書，真正把錢花在刀口上，不要花在違法廠商上，並將錢追討？ 王美花回稱會再跟勞動部研究看看。

接著王婉諭表示， 日前她關注紓困金額是否有用到不適當廠商，向各部會索資卻被拒絕，宣稱要避免個資外洩，但她只是問政用。行政院長蘇貞昌回稱，委員索資能提供都會提供，除非受限法律如個資保護，或尚在進行中，沒有說要拒絕委員的意思，能做到都會盡量。王婉諭詢問，能否轉達各部會，她只拿到研發補助相關資料就發現一堆問題，沒拿到更多資料怎麼把關？ 蘇貞昌表示會請各部會了解。

然而此時王美花竟回稱， 廠商會申請營運資金補貼都很艱困了，如果公開資訊對他們傷害會很大，廠商關切如果名單流出去，會對他們雪上加霜，會有很大疑慮，而且經濟部在內部已很嚴謹跟各部會研究，領補貼的廠商有無減班休息。但王婉諭回應，提供給委員不等於公開，而且研發補助的部分經濟部沒有比對勾稽過，難道立委不能行使職權嗎？

但王美花依然態度保守的回稱，政府內部有資料，如有檢舉會加以調查。王婉諭只好請各部會提供勾稽結果給立委，如果不給要自行監督調查，王美花表示這沒有問題。

(中時 )