行政部門提出瘦肉精美豬、牛輸台公告，在立法院確定從「備查」改「審查」，在野黨今同步針對《食安法》，提出多達9項有關抵抗萊豬的修法草案，其中包括禁止台灣肉品不得驗出瘦肉精，另也有要求食品包裝除須標示產地，也要載明含有多少瘦肉精。相關草案今已完成一讀，送交委員會進行實質審查。

蔡政府宣布明年1月1日起，瘦肉精美豬、牛將大舉輸入台灣市場，隨著立法院最新會期開議，國民黨、時代力量陸續提出相關的對應修法草案，今天進入立法院院會一讀程序的法案，就多達9項。

由國民黨立院黨團書記長林奕華領銜提案的《食安法》修法版本，就鎖定台灣民眾日常大量食用的豬肉品做出禁令，草案明訂，國內外肉品及相關產品，「除牛肉及其相關產製品」，不得檢出乙型受體素（瘦肉精）。同時，在食品及原料包裝上，除了原產地、有效期限等必要事項外，額外新增「乙型受體素（瘦肉精）」的使用狀況聲明。

國民黨立委賴士葆、呂玉玲、鄭麗文等人，各自提出的《食安法》修法版本，進一步把牛肉納入禁止規範，明訂國內肉類產品均不得驗出乙型受體素。

國民黨立委鄭正鈐所提的修法版本，則主張所有引發爭議的食安重大政策，應交由公投複決，面對公投結果政府應接受，並成為政策。

時代力量則由黨團名義提出修法版本，明訂各級學校、兒少機構、教保機構、醫院、老人福利機構、身心障礙福利機構、軍事機關、警消機關等，均不得提供含有瘦肉精的食品。同時，市面上的食品包裝，也須標示是否含有瘦肉精。

(中時 )