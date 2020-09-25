金融股近來跌跌不休，成為盤面最弱勢的族群，摜破所有中短長期均線，年線1,276點早已被拋得遠遠的，連離的最近的5日線也有1,192點附近，24日類股指數摜殺至1,166點大跌2.53％，可見其疲態；然而，今（25）日在政府基金近日逢低加碼點火下，指數逆勢往上，一早大漲超過1％，扮演台股盤面撐盤指標。

今日至午盤過後，金融股中以安泰銀漲幅4％以上最大，再來是上海商漲幅超過2％，以及玉山金、兆豐金、華南金及高雄銀等都漲1％多，兆豐金、華南金及高雄銀等都是股銀行、金控，政策指標股明顯帶頭漲。

據統計，近6個交易日來，外資天天賣超，合計減碼824.2億元，而同期間來，八大官股券商買超208.6億元，代表官股銀行或政府基金動向的官股券商積極逢低買超，光是昨（24）日就買超101億元。

而進6個交易日來，官股券商合計買超最多的是新光金4.58萬張，再來是兆豐金及中信金各在約2.8萬張及2.7萬張，元大金、第一金及開發金則各在1.4～1.7萬張以上，再來是玉山金、國泰金、永豐金、合庫金、富邦金、臺企銀及華南金等都買超5,000～9,000張之間。

上述官股券商買超股中，外資幾乎是跳樓大拍賣，賣超最少的元大金也有近2萬張，賣超最多的中信金更達13萬多張，新光金也超過11萬張。

(工商 )