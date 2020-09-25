美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於9月23日在威斯康辛州參議會以「美國各州議會與中國挑戰」為題發表演講，特別提到中國外交人員施壓美國各州政府要脅不得與台灣從事貿易與往來，也不得承認台灣。對此，外交部由衷感謝美國的長期支持。

蓬佩奧在去年10月已經致函給各州長及500大企業，鼓勵不受中國施壓，強化與台灣往來；今年2月在州長協會冬季會議上也列舉中國施壓美國州政府，阻止與台灣交流的事。這已經是龐培歐第三次鼓勵州政府、企業家跟聯邦政府一樣，要強化與台灣交流。

此外，蓬佩奧國務卿也呼籲全美各州要對中國共產黨的滲透提高警覺，並加以反制，包括鼓勵各州大學關閉「孔子學院」等。

外交部表示，台灣在國際上面對中國無所不用其極的打壓從未停歇，中共對外的滲透工作對民主法治造成嚴重侵害，如今也引起美國等民主國家高度關切。

外交部指出，台美共享自由、民主、人權、尊重市場機制等核心價值，台灣將與美國等理念相近國家合作反制中國政府的滲透，並持續加強台美各層面的交流與合作，進一步深化台美緊密夥伴關係。

(中時 )