統一證（2855）攜手廈門金圓投資集團、於中國大陸合資設立的「金圓統一證券」，今（25）日上午於廈門正式揭牌營運、並舉辦各項開幕活動儀式，成為首家開業的兩岸合資券商，未來將可開展證券經紀、自營、承銷與保薦業務。

統一證2016年5月董事會決議，攜手廈門市政府所屬金融控股集團「廈門金圓投資集團」，合資設立全牌照證券公司「金圓統一證券」，資本額為人民幣12億元。其中，統一證出資人民幣5.88億元（約新台幣25.38億元），取得金圓統一證券49％持股。

此項申請案2017年1月10日獲金管會核准，經濟部投審會於同年10月27日放行，2018年向中國大陸證監會提出申請。證監會今年2月17日核准金圓統一證設立。並在本月17日核發「經營證券期貨業務許可證」，可開展證券經紀、自營、承銷與保薦業務。

因受新冠肺炎疫情影響，統一證方面無法率隊前往參與揭牌儀式，由董事長林寬成代表台資股東方，率各級主管透過視訊連線方式，觀禮揭牌領證儀式並進行大合照，表達對金圓統一證券的期許與祝福，並對同仁們籌備期間的辛勞與努力致上最深的感謝。

林寬成表示，金圓統一證的設立是兩岸推動金融合作交流的重要里程碑之一，未來將發揮股東雙方的兩岸資源優勢，以誠信務實、專業創新發展為具兩岸特色的綜合券商，為廈門市、福建省內企業與客戶，以及深耕中國大陸發展的台資企業，提供最優質的證券金融服務。

(時報資訊)