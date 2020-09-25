美國紐約市一名員警日前因涉嫌替北京從事間諜行為被捕，自今年6月美中互關領事館後，再掀兩國外交戰煙硝味。對此，美國國務卿蓬佩奧首次公開指控陸駐紐約領事館其實窩藏大量間諜，並透露美還會逮捕更多陸特務。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，自紐約警員被爆竟然替大陸蒐集藏人資訊的間諜後，曾任美國中央情報局的蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，這些藏在領事館內的陸間諜，「涉及太多超越外交紅線的行為，根本像是間諜行為」。

報導指出，紐約警員竟為陸間諜，令人回想起今年6月時華府指控陸駐休士頓領事館窩藏竊取疫苗等科研成果，要求關閉；作為對等報復，隨後北京也要求美駐武漢關閉。對此，蓬佩奧表示「這是法律術語，不是什麼間諜小說用語。這是非常取決於數據、分析性的、基於事實的解析」。

報導指出，除了紐約領事館之外，舊金山領事館也被美點名為間諜窩，其職員被美方控涉嫌竊取矽谷商業機密，或者紐約地區的維吾爾族與其他異議份子的資訊。對此，蓬佩奧表示這些間諜行為還可以延伸到聯合國紐約總部，並表示川普政府正盯緊在此地的外交官行為。

另外，對於紐約警員為陸間諜一事，蓬佩奧強調「絕對有」其他類似案例，並表示在司法部門持續追查下，預料會查出更多案例。

(中時新聞網)