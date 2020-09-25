公所挨批是作秀單位，管理不佳狀況下，民眾直接將機車、腳踏車騎入公園聚賭抽菸飲酒（戴上容攝）

民眾吞雲吐霧，蘆洲公所的管理令附近民眾直搖頭（戴上容攝）

蘆洲公園髒臭亂卻無人管！蘆洲公園日前爆出，許多癮君子在禁菸公園吞雲吐霧，公所後續在臉書上放置禁菸舉牌宣導，但實際走訪蘆洲中原公園不僅抽菸、喝酒、聚賭人數眾多，公所聲稱上下午會稽查宣導，但附近居民表示，全天不見人影，怒轟公所「很會作秀」。

蘆洲中原公園位於住宅區內，公園內設備齊全，大樹、遊具林立，本來是大小朋友喜愛場所，卻遭民眾投訴，因為公所管理不佳，群聚許多人聚賭、喝酒、抽菸，公所只會不停設置公告牌卻無宣導，許多人還是將機車、腳踏車騎入，全天不見公所管理者人影。

家長們直搖頭怒批，完全不知道有「無菸公園」，公所人員好像只會拿著牌子「虛應故事」做宣導，大家作秀似拍完照就離開，完全是作秀的公所令人失望，小朋友們只能在充斥賭博聲、二手菸臭味中玩耍，真是可憐。

家長也說，中原公園大樹旁屎尿味非常嚴重，垃圾充斥，是令人作嘔的公園，此外中原公園內有大量回收物、垃圾，好好的公園因為管理不佳，變成又髒又臭的爛公園，真的對公所很失望。

(中時 )