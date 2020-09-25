台股基金重掀起募集旋風，元大高股息優質龍頭基金首開先河，讓市場投資人重新注意到台股高現金殖利率優點及台灣企業龍頭成長潛力，也吸引同業紛紛跟進發行類似的台股高股息題材基金，此基金募集規模460億元不但打破國內基金記錄，並將台股基金一舉推向境外基金的舞台，目前規模570億元為境外基金大舉入境後唯一國人持有前10名的一檔本土基金。

國內投資人向來偏好配息基金，過去主要集中在境外基金，直到近年台股高殖利率題材開始引起市場注意，加上國內投信業者紛紛推出高股息基金，投資人開始留意台股的高股息題材。其中以今年元大台灣高股息優質龍頭基金，自台股眾多企業中精選兼具優質與高股息優勢的龍頭企業，並規劃月月配、年終再配最受投資人關注，由於投資人一年最多可領13次配息，且其為唯一規劃收益平準金的台股基金，可避免配息前大量投資人湧入，配息被稀釋的問題，退休族可確保未來12個月領有穩健的現金流。

元大高股息優質龍頭基金本周雖然打開閉鎖期但投資人贖回情形不若過往，主要原因除募集時間點、產品定位、行銷操作，基金投資人以中長期目標投資或退休規劃為理財目的也有關。

(工商 )