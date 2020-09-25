港股早盤開高走低 恒大概念股低迷 12:552020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數25日早盤開高走低，上午一度漲近0.8％的升勢急墜，早盤收盤前漲轉跌，收跌0.21％報23,262.14點。 傳出金流斷裂疑雲的恒大25日股價更是大坐雲霄飛車，雖然24日發布聲明斥責相關謠言，一度使中國恒大上午股價衝高近7％，但隨後再回落轉跌，早盤收盤跌3％報14.76港元。 恒大概念股整體低忙，恒大汽車早盤收盤跌13.9％，恒騰網絡大跌17.46％。大陸房地產類股同樣疲弱，融創中國跌3.76％、寶龍地產跌4.65％。 (工商 ) #恒大 #早盤 #開高走低 #盤跌 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》韓股反彈 周線恐收黑 11:082020/09/25 財經 美股指數黑翻紅 台股早盤反彈一度逾百點 09:212020/09/25 財經 賣壓重 台指期震盪偏空 04:102020/09/25 證券．權證 雞蛋水餃股活跳跳 04:102020/09/25 證券．權證 《美股掃瞄》科技股再獲青睞 美股震盪收高 08:522020/09/25 財經 《鋼鐵股》世紀鋼悍飆天價 新光鋼水漲船高 10:172020/09/25 財經 《半導體》開高4元 台積電牽手台股彈升 09:432020/09/25 財經 迎電子消費旺季 台股基金表現可期 04:102020/09/25 投資理財 《盤中解析》買盤觀望 台股受抑 10:512020/09/25 財經 官股大護盤 單日買超創新高 04:102020/09/25 財經要聞 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 快來對獎！7、8月統一發票千萬獎號13362795 - 財經 1朵花竟換1棟豪宅 史上最早泡沫神話看台股後市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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