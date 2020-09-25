港股恒生指數25日早盤開高走低，上午一度漲近0.8％的升勢急墜，早盤收盤前漲轉跌，收跌0.21％報23,262.14點。

傳出金流斷裂疑雲的恒大25日股價更是大坐雲霄飛車，雖然24日發布聲明斥責相關謠言，一度使中國恒大上午股價衝高近7％，但隨後再回落轉跌，早盤收盤跌3％報14.76港元。

恒大概念股整體低忙，恒大汽車早盤收盤跌13.9％，恒騰網絡大跌17.46％。大陸房地產類股同樣疲弱，融創中國跌3.76％、寶龍地產跌4.65％。

(工商 )