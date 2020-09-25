因應新冠肺炎疫情衝擊，為解決企業跨國與遠端協作的迫切需求，由聯強國際獨家代理微軟（Microsoft）HoloLens 2，9月25日正式在台開賣，目前已接獲多家科技大廠及醫療機構訂單，首批產品即將送抵客戶手中，協助客戶進行高科技製造業遠距廠房管理、跨國技術支援，實現混合實境商務應用的未來趨勢。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，疫情加速引導未來的新工作型態誕生，HoloLens 2混合實境裝置提供兩倍視野的觸控全息圖、精準手部與眼部追蹤，透過使用者的沉浸式體驗，可以傳達更多技術性、實務指導的實作訊息，讓商務性的遠距溝通更精準、更便利，即使未來疫情平息，看好混合實境裝置具備即時、效率的溝通方式，仍將成為將成為各產業第一線人員新遠距工作協作主流。

由於台灣許多高科技大廠生產製造廠房及業務據點遍佈全球，因應遠距廠房管理、跨國技術支援需求，全新遠距工作模式應運而生。

台灣微軟總經理孫基康表示，疫情顛覆了傳統營運思維，更加速企業邁向轉型，微軟HoloLens混合實境裝置完整布局端到雲，讓虛擬與現實透過數位分身無縫接軌，此創新營運思維在疫情期間也搶先被台灣高科技大廠採用，顯見我們迎向新時代已勢不可擋。

微軟HoloLens 2搭配Dynamics 365 Remote Assist與Dynamics 365 Guides商務應用解決方案，及Azure Spatial Anchors、Azure Remote Rendering與Azure Digital Twins混合實境解決方案，可提供六大主要功能支援，包括全產業應用的遠端協作支援；任務指引與任務管理；模擬實作，可進行各產業的線上培訓；設計與原型製作，可將CAID和BIM檔轉換為3D數位雙生，協助建築公共安全虛擬模型製作；遠端向客戶展示商品的銷售協助；虛實資料疊加，使遠端可更快速取得資料、做對決定。

(工商 )