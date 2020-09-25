中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，蔡黃汝劇中和張書豪是青梅竹馬，最新劇情中即將現身，而本土劇女神韓瑜也客串演出歐陽妮妮媽媽，也是她近年首部非台語劇演出，她這回沒和歐陽妮妮對戲，倒是與年幼版妮妮對戲。韓瑜說，劇中她要演出打小孩的媽，而童星媽透露從未打過女兒，讓韓瑜驚呼「自己竟是第一個打小童星的人」，內心也相當糾結。

為確保不讓小童星被打傷，韓瑜透露，拍攝時在小童星的褲子裡墊了幾本書，雖螢幕看起來逼真，但其實都打在書上。韓瑜也透露，拍攝過程小童星的媽媽都在一旁看著，讓她「打在書裡疼在心裡，十分煎熬。」

韓瑜在《腦波小姐》對戲年幼歐陽妮妮。（麗象影業提供）

蔡黃汝劇中飾演「丁嶼」角色個性像貓，人前假裝大器，私下容易陷入悲傷，難過時會選擇一個人躲在角落舔傷口，她為詮釋角色，將自己性格中很小部分的類似個性，特地挖出來放大，來呈現悲苦角色。而角色重視儀式感，她則說和自己個性不像。

蔡黃汝為貼近角色優雅、貴氣，特地購買符合氣質的衣服，說話語速、行動上刻意放慢，拍戲或日常都融入角色中。蔡黃汝認為，「丁嶼」的大器是她值得學習之處，面對心儀的對象張書豪在劇中不斷與歐陽妮妮放閃，她都能從容大度地面對，「這真的是很偉大的一件事情，讓我替她心疼」。《腦波小姐》每周六晚上8點於中天綜合台首播，每周日下午2點在中天綜合台重播。

蔡黃汝在《腦波小姐》自認角色個性像貓。（麗象影業提供）

蔡黃汝演出《腦波小姐》，本週即將登場。（麗象影業提供）

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