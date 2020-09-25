美中昨在聯合國安理會首腦視訊會議上，就疫情責任問題針鋒相對。大陸國務委員兼外長王毅說，大國要發揮表率作用，以人類前途命運為要，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。大陸常駐聯合國代表張軍指責美國少數政客患上攻擊其他國家和聯合國的強迫症，繼續傳播政治病毒。

王毅指出，在世界面臨重大風險挑戰的時刻，大國更要以人類前途命運為要，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，同舟共濟，攜手應對。構建全球治理格局，必須樹立法則意識，要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，有約必守、有諾必踐；反對單邊制裁和長臂管轄，維護國際法權威性和嚴肅性。

俄羅斯外長拉夫羅夫則稱，疫情令國與國之間的分歧加深，他不點名批評美國對外尋找代罪羔羊，為自身的問題負責。

美國常駐聯合國代表克拉夫特對會議的論調表示震驚和反感，批評有安理會成員國，藉機將焦點集中在政治恩怨上。她再次指控中國，在世衛的協助下，隱瞞新冠病毒源頭，令疫情演變成全球大流行。

張軍則反駁有關說法，斥美方無理指摘，批評美國濫用聯合國和安理會的平台，散布政治病毒和不實訊息、製造分裂和對立，敦促美國停止政治操弄，不要再將病毒標籤化、政治化。「這種操作不能戰勝病毒，相反這會嚴重打亂國際社會，對抗大流行的共同努力，我必須說適可而止吧。」

(中時 )