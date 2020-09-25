被罷免的前高雄市長韓國瑜，在任期間將「路平燈亮水溝通」當作重要政績，新市長陳其邁上任後，遂也成為民眾關注焦點。高雄市議員黃捷表示，拜訪了高雄市土木技師公會理事長黃清和及監事方定成，交流相關意見；並預告10/5議會開議，自己會針對路平與「5000個天坑」全力質詢，監督市府完成政策目標，為市民的安全嚴格把關。

黃捷昨日（24）發表《路平請益之旅》一文，寫道：「高雄的路平政策每到選舉就會被拿出來當政見，但到底長久以來的積習為何？五千個天坑到底問題在哪、怎麼治根？」並指出：「陳其邁市長上任時對於路平政策提出三大政策目標，包含減少道路挖掘、確保施工品質及預防災害應變，但是針對道路挖掘管線案件如何逐年減少10%？道路品質如何延長年限並真正減少坑洞破損？圖資建立後是否公開透明並讓市民了解民生管線和工業管線的分佈等，仍尚待檢視。」

黃捷表示：「因此我拜訪了 高雄市土木技師公會理事長黃清和及監事方定成，進行相關意見交流，期許市府挖管中心能真正發揮整合管線挖掘功能，更確實控管道路刨舖品質，並將管線資訊及道路PCI數據公開透明。」

最後，黃捷強調：「10/5議會也即將開議，我也會在質詢時持續監督市府完成政策目標，還給市民知的權利，並嚴格為市民的安全把關。」

(中時新聞網)