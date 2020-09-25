一些大型戶外活動或展覽會場，常可看到設置「流動廁所」，對民眾來說相當方便，但日前一位網友卻在臉書社團中分享友人在流動廁所「方便」的恐怖經驗，網友看完後都對當事人這次經歷，捏了把冷汗，也忍不住笑了。

原PO發文表示，事情是這樣的，某天，他的朋友正在流動廁所裡解放，突然感覺整間廁所被搬了起來，可是他這個朋友當時覺得很丟臉，不敢出聲求救，只好使出全力拉住快要被彈開的廁所門把，等到整間廁所搬移結束，自己也大完了，然後再裝作若無其事走出來。

一名男子在流動廁所大號上到一半突被搬移，最後在驚嚇中完成解放。（圖／翻攝自臉書）

原PO表示，離譜的是，朋友走出來後發現，不止是他，當時工人移動流動廁所時，另一間廁所裡面也有人，當下十分納悶，明明廁所門上有顯示紅色，為何工人不先敲門問有沒有人就直接「動手」，害他得在驚嚇中完成大號。當事人事後也在臉書留言「X，我在大便，外面竟然搬移我這間流動廁所，而且還要把門頂住、哈哈哈，莫名很好笑。」。

網友看到如此尷尬大號經驗忍不住大笑留言：「果真是流動廁所」、「太靠腰了吧 XDD」、.「我笑哭了，給原PO拍拍手」、「這肯定會嚇歪的」、「這時候是要穿好褲子還是...」、「還好沒有傾斜」、「換成是我就大不出來了」、「還好沒有被上鎖搬上車載走」。也有網友說「不管怎麼說，下次萬一遇到這種情形，還是先出聲呼救比較安全，面子就先放一邊啦！」。

(中時新聞網)