營建署新的分戶樓板隔音構造法令明年上路，但陶瓷公會質疑建築新法獨厚木地板業者。營建署今天鄭重澄清，樓板隔音新制內容兼顧規格式敘述及性能式規定，並未設定特定材料組合，且目前已有逾180組材料組合通過試驗，將於明年元旦如期上路。

分戶樓地板隔音構造規定明年就要上路，將可讓所有新房屋都能提升隔音，保有寧靜的生活品質，是怕樓上吵鬧民眾的福音，但建材業者對於相關規定的公平性存疑。

台灣陶瓷工業同業公會指出，建築技術規則46條-6，有關分戶樓地板隔音構造規定，對於石材、磁磚等所有地面使用材料造成排除，獨厚木地板業者，顯然有諸多不合理、不公平、不完善。

但營建署澄清，新修正條文中並未設定特定材料組合，只要符合條文中規格式規定或經過性能試驗達到要求水準，都能夠依法使用。傳統的地磚施工方式，在施工工序中適時增加緩衝材質，便能夠大大提升隔音效果；官員解釋，木地板是因為施作及構造使然，享有隔音方面先天優勢。

營建署指出，這項新制將在明年1月1日正式施行，目前已經通過試驗的材料組合已經超過180組，正陸續向內政部申請認可中，前述材料種類多元，已經興起建材界對於新材料引進研發的良性競爭，其中也有非常多台灣民眾一向喜愛的硬質地磚石材選項，可以預見未來的建案市場會更加蓬勃發展，除了可以讓國內產業創新加值強化競爭力，其效益也將普及讓所有消費者受惠。

(中時 )