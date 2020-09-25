因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，政府推出振興券，但時代力量立委王婉諭指出，92％民眾選擇使用實體券，只有1.3％的人使用行動支付，對照政府宣稱行動支付普及率已達62％，所以本次在振興券提供行動支付綁定，出現明顯落差，顯示政府對行動支付普及率的計算方式有問題。

王婉諭今天在立法院質詢時提到，政府用於振興券相關網站及平台的經費多達7933萬，當時假定會有很多人採數位綁定，但結果實體券佔92％，行動支付才1.3％。對此經濟部長王美花表示，一方面偏鄉確實偏好用實體券 另一方面民間對實體券也有比較多加碼優惠方案。

但王婉諭認為，政府過往對行動支付普及率的計算方式顯然不精確，政府計算方式，分子是曾使用行動支付的人，分母是用智慧型手機的人，但有些人可能過去一年只用過一次行動支付，所以這樣算出的普及率是有問題的，很多人使用過行動支付不代表他們都會常使用，政府應該把錢花在刀口上，不是花大把錢用於行動支付上。

(中時 )