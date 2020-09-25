66歲的老吳（化名）曾是一名時裝裁縫師，但因脊椎骨受傷導致無法操作裁縫機而失業，最後流落街頭，所幸經人安基金會萬華平安站輔導，目前夢想城鄉學習做萬華在地導遊，平日也會協助平安站的日常運作，只要是需要縫紉的工作，老吳皆一手包辦。

人安基金會萬華平安站今天辦理「109年度寒士慶中秋」活動，並發放寒士就業包，邀請500位寒士參加。

人安基金會萬華平安站站長林學志表示，受到疫情影響，今年來領取的民眾較多，往年都還會剩下少許，但今年幾乎全部領光光，其中增加較多的是中低收入，相較去年領取的戶數增加約5成。

人安基金會每年皆會舉辦「寒士慶中秋」活動，今年活動雖因疫情停辦舞台表演，但發放的就業包中特地準備「人人平安手錶」與「月圓人安御守」。「人人平安手錶」帶著祝寒士朋友們「時來運轉」之意，也盼提醒他們在工作上守時，讓工作更加順利。此外也向全台義工募集親手縫製的「月圓人安御守」，在一針一線中蘊含了豐富的愛與祝福，願他們能夠就業成功，重回社會，捐款可洽愛心專線：（02）2336-1247。

(中時 )