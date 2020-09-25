中美貿易戰越發激烈，台海局勢似乎走向將要一戰的地步。不過，時事評論員李正皓認為，現在美國拚命升高衝突，但兩岸卻努力節制起來。大陸近來更釋出辜汪會談的照片，兩岸因辜汪會談開啟了兩岸和平對話的開始，奠定兩岸交流的基石。這背後所顯示的是，雙方離戰爭都還有一段距離。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，現在台海局勢是美國在拚命搧風點火，但是台灣和大陸雙方已經開始節制起來。譬如說外交部長吳釗燮接受美媒專訪時直言，台灣現在不尋求與美國建立外交關係。因為大陸講了很多次如果台美建交就打仗，所以等於大陸已經劃下一道底線在這邊，台灣方面也很清楚，因此也在外交上面傳遞一個訊息，經濟軍事商業和美國合作是一回事，但台灣也不會去碰觸這條戰爭的底線，和美國建立實質的外交關係。

李正皓更表示，而大陸國台辦發表的「九二共識問答集」也令人訝異，因為這是大陸釋出善意的一個環節。很簡單如果瞭解對岸的對台政策，過去是一個中國各自表述，中間只講九二共識是定海神針，再來就沒說各自表述，到現在只著重在一國兩制。但近來可發現國台辦新論述也不見了，竟然只出現九二共識，在普遍的觀察上是大陸往後退一點，雖然還未到一個中國各自表述的階段，可是至少談了九二共識。

李正皓指出，然後國台辦又釋出一張辜汪會談中，辜振甫和汪道涵握手的照片，這樣的動作有玄機，因為這張照片代表兩岸開啟和平對話，因此，此時國台辦秀出這些照片和九二共識，各界不論是外交體系還是涉台體系應該都能接收到訊號，所以會不會打仗，他認為還有一段距離。

(中時新聞網)