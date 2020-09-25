彰化公益大串聯！企業響應捐贈500邊緣戶，還安排義剪。（吳敏菁攝）

彰化縣政府結合興和精密紡織股份有限公司、山林水環境工程有限公司及凱擘新頻道有線電視公司等公益大串聯，25日由縣長王惠美代表致贈秋節禮金及物資給縣內500位經濟邊緣戶。（吳敏菁攝）

贈秋節禮金及物資給縣內500位經濟邊緣戶，現場並安排義剪彰化縣政府結合興和精密紡織股份有限公司、山林水環境工程有限公司及凱擘新頻道有線電視公司等公益大串聯，25日由縣長王惠美代表致、健檢、就業媒合、國民年金宣導等，讓需要幫助的民眾感受滿滿的愛心，愉快度中秋。

縣長王惠美表示，縣府落實照顧弱勢朋友，都會舉辦中秋佳節關懷活動，除了興和精密紡織股份有限公司董事長每年約捐贈150萬元善款，由縣府分兩節代為分送關懷外，山林水環境工程有限公司也捐贈民生物資，雅頓國際時尚造型到場義剪。

今年又有凱擘新頻道有線電視公司捐贈10萬元，向肯納兒烘焙坊、慈愛教養院、慈生仁愛院、康復之友協會420盒採購秋節產品給經濟邊緣戶，庇護工廠及身障機構受新冠疫情影響，秋節訂單銳減，所幸有凱擘新頻道有線電視公司等許多企業伸出援手，彌補了不少損失。

王惠美表示，縣府也積極運做「公益串連站，彰化有夠讚」平台，整合資源做最好利用，民眾要做志工、捐物資、捐款等，都可可透過這個平台，且還有徵信系統，可以看到所有的愛心捐贈。

凱擘新頻道有線電視股份有限公司總經理廖咸隆說，很高興參與中秋佳節關懷活動，最近環境不是很好，但捐助及幫助弱勢的活動，絕對不能中斷，大力來支持，也期望所有企業都能發揮自己的力量，讓社會更好。

社會處指出，彰化縣政府積極整合公私部門資源，建立福利夥伴關係，共同協助有需求民眾，截至目前縣內已設置23個幸福小舖據點，期許以「實物給付」補充「現金給付」，整合人力、物力、財力的資訊化平台，建構綿密的社會安全網，積極保障各種生活照顧需求。

(中時 )