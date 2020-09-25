死刑判決一直是台灣民眾關注的話題。(圖/法官協會提供)

死刑判決一直是台灣民眾關注的話題，近年被法界援引做為判生判死標準的「吳燦基準」 ，明確訂出一套死刑量刑檢驗標準，讓同樣死刑案件因此獲得一致的檢驗標準，最高法院院長吳燦今天也在法官協會的研討會上，親自說明及講解其法律見解。

量刑辯論在今年7月15日已正式施行，量刑基本法也在正研議草擬，但對於量刑調查與辯論程序在具體上應如何操作？刑罰之種類及範圍、得否易科罰金、得否宣告緩刑，乃至定應執行刑等方面，是否均屬應命當事人進行辯論之事項？如當事人拒絕進行辯論，抑或無正當理由未到庭時，法院應如何處理？

日後國民法官參審時，應如何為量刑辯論？如此諸多問題，因仍欠缺一套客觀準則，法官協會因此舉辦學術研討會，希望彙集共識或具體建議。擔任主持人的吳燦，是「刑事案件量刑委員會研議委員會」委員之一，未來將任司法院「量刑委員會」召集人。

吳燦表示，定執行刑是審判的痛，是受刑人最感到不公的地方，是最要解決的問題，他主持這場研討會，希望在審檢辯學各法界精英擔任與談人的參與下，激盪出更多有助於實務運作的具體方式。

(中時 )