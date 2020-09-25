陸委會將調查新黨主席吳成典參與海峽論壇時倡議「一國兩制臺灣方案」有違反兩岸人民關係條例，對此新黨提出聲明，表示新黨立場並未違法，更質疑兩岸局勢緊張之際，民進黨政府竟然將倡議和平、避免戰爭之倡議視為仇寇，此舉顯然是在移轉政策偏失的責任。

新黨指出，新黨在2019年8月22日黨慶中公開倡議「一國兩制臺灣方案」，這一主張是對2300萬同胞的安全丶尊嚴及福祉，提出的具體建議。這是一個政黨的基本立場，公開接受民意的檢驗，當然屬於言論自由丶民主競爭的範疇。

不過新黨也清楚瞭解，唯有執政者才有實力與大陸執政者討論或談判相關的方案，在野黨只是倡議者，而不可能是實際的推動者。

新黨表示，該黨是內政部依法核准設立之政黨，黨章第一條明定新黨是以追求清廉制衡、公義均富、族群和諧及國家統一為宗旨，兩岸統一本係中華民國憲法的基本原則，在憲法增修條文前即明白揭櫫，為因應國家統一前之需要而制定。質言之，新黨的立場既合法亦符合憲法之規範，並無任何違法的疑慮。

若陸委會堅持對此法辦，新黨將秉持雖千萬人吾往矣之精神丶坦然面對，除依相關司法程序進行維權之外，亦將提出釋憲要求，並追究相關公務人員濫權違法的責任。

新黨認為，在兵凶戰危之際，若擦槍走火、一觸即發，造成戰爭的危機，則政府將如何應對戰禍？現在執政者不思積極改善兩岸關係，化險為夷，卻竟然將倡議和平、避免戰爭之倡議視為仇寇，甚至威脅予以法辦，這無異是移轉政策偏失的責任！基於此，反對黨必須依據憲政規範與民主制衡的立場，清楚地表達不同的立場，以維護國民的尊嚴丶安全和福祉，並捍衛自由民主的憲政秩序！

(中時 )