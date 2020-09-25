航空警察局局長交接典禮25日舉行，新任局長林順家在警政署長陳家欽監交下，從卸任局長黃嘉祿手中接下印信，正式接掌局長一職，移民署、關務署、機場公司及各航空公司等單位也派代表出席，典禮簡單隆重。

陳家欽致詞時說，接任警政署副署長的黃嘉祿在學生時期加入柔道隊，就展現他剛毅堅強、以智取勝的人格特質，因此警校畢業後，所有接任的職務都表現亮眼深受肯定，如今高陞副署長「並不意外！」

陳家欽也說，航警局在黃嘉祿領導下，不但提升邊境安檢及旅客通關的效率，在緝毒的績效更是令人刮目相看，「光是頒獎就不知道頒了多少次！」。而疫情期間，黃嘉祿也成功地與機場其他單位密切合作，有效地為邊境把關。

林順家今年6月才調任警政署主任秘書，曾任保六總隊隊長、彰化縣警局局長及警政委員等職務，陳家欽致詞時盛讚林順家是思慮縝密的儒將，當初就是借重他善於溝通的特性，而延攬至警政署擔任主秘，負責各單位間的協調，以及警務的推動，由於原任局長黃嘉祿高陞警政署副署長，且航警局是相當重要的單位，由林順家接掌，相信以他的能力「游刃有餘、勝任愉快。」

(中時 )