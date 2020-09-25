比莉、寇世勳、賈靜雯、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏與曾莞婷主演影集《媽，別鬧了！》，由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導、賈靜雯擔任製作人，25日宣佈金鐘視帝龍劭華加入演出，與比莉上演禁忌之戀，龍劭華說被劇本完整度與角色吸引，直呼：「不演會終生遺憾」。

龍劭華笑說：「年輕時都躲在後台看當時女神比莉的演出，這次有機會與女神同框，簡直美夢成真。」他坦言：「比莉的純真與直率數十年如一日，是最吸引他之處。」比莉回：「很開心合作，而且他又比以前高了」。

《媽，別鬧了！》幕前幕後工作人員堪稱「金鐘組合」，包括金鐘視帝吳慷仁、導演陳慧翎與龍劭華及賈靜雯分別摘下去年金鐘最佳導演、最佳男女主角獎。曾莞婷首度主持金鐘，成為本屆金鐘獎主持群之一。而柯佳嬿入圍本屆金鐘視后，勢如破竹二度敲鐘，劇中飾演賈靜雯、柯佳嬿母親的比莉，劇組盼「天后之母」能憑著氣勢2022年敲響金鐘，比莉也說：「週六會在家裡鎖定典禮，預祝劇中女兒柯佳嬿奪獎。」

對於柯佳嬿入圍金鐘視后，劇中家人紛紛獻祝福，「媽媽」比莉樂得直說：「誰家女兒這麼厲害，又聰明又漂亮又會演戲，有其母必有其女，媽媽愛妳。」賈靜雯提醒柯佳嬿保持平常心，她透露：「柯佳嬿已是大家心中的最佳女主角，每部戲都是經典，包括《媽，別鬧了！》」，曾莞婷則說：「希望能在典禮後台，第一時間擁抱佳嬿。」柯佳嬿感謝劇組給予的祝福與集氣。《媽，別鬧了！》預計2021年第三季開播，更多訊息請上官方粉專。

比莉（左）與賈靜雯主演影集《媽，別鬧了！》。（草舍文化提供）

柯佳嬿（右）與曾莞婷今年當將參與金鐘盛會。（草舍文化提供）

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