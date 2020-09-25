大甲鎮瀾宮董事長顏清標5月在高雄長庚接受肝臟移植手術，經過3個星期恢復，6月出院，日前與登山民眾合照，變胖氣色也變好了，不過9月初他再露面，網友認為顯得有點蒼老。今（25）日國民黨前主席朱立倫到台中，推薦在地小吃「台灣健康豬全餐」，顏清標也同行，照片中可以看出他頭髮全白，但精神似乎不錯。

9月初顏清標出席鎮瀾宮中元普渡暨超拔法會開香，有眼尖的網友透過大甲鎮瀾宮直播影片發現，顏清標似乎變瘦了，留言寫下「顏董加油」「標哥顯得有一點蒼老了」。

今日朱立倫與顏清標、台中前市長胡志強、前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏，一起大啖「台灣健康豬全餐」。顏清標表示，「當然要吃台灣豬，台灣豬才較安全！」自己從小都吃台灣豬，現在突然說要吃美豬，以前民進黨反對最「功夫」，現在執政了都不用審查，一只行政命令就要強行通過，實在說不通，也自嘲「吃台灣豬才會安全，不然我哪會這麼胖！」

不過，從現場照片可以看出，60歲的顏清標頭髮雖然白了許多，但精神狀況看起來不錯。

高雄長庚名譽院長陳肇隆先前受訪時表示，顏清標手術順利，出院時肝功能已經完全恢復正常，術後可逐漸回到工作崗位、繼續貢獻社會，但也提醒不能太過勞累。

(中時新聞網)