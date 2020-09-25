新聞深喉嚨 大台北不平靜！清晨戰機群凌空 只為國慶預演這麼簡單？

美國軍事期刊系列報導提及美軍應重返台灣，在台灣駐軍，引起國人關注，也掀起討論聲浪。對此，資深媒體人黃暐瀚則是分析，「現在開始到美軍真的來，以後可能不一定來，其實兩岸的戰爭機會，馬上是加倍的。」

最新一期美國陸軍「軍事評論雙月刊」以中國大陸武力犯台進行系列報導，其中提及美軍重返台灣駐軍的意見。對此，行政院長蘇貞昌出席國際半導體展時說，中共造成國際緊張，對於各方意見，政院都尊重。

黃暐瀚在政論節目「新聞深喉嚨」中說，當美國已經有一個陸軍上尉寫文章給大家，談到重新在台部署部隊的主張，當他講了這句話，卻沒落實的這段期間非常危險，因為你說要來但沒來，如果你今天美軍不來，那其實大陸你說嗆聲沒有錯，也已經警告多次，那當美軍來台灣駐軍，不就是外國勢力介入嗎？還是說試試看以後說不定他們駐軍來，我們不打？

黃暐瀚分析，「那今天美軍自己講說應該要這樣做，而他未來有可能做、有可能不會做，還沒有完成的那一段空窗期，也就是現在開始到美軍真的來，或是以後可能不一定來，其實兩岸的戰爭機會，馬上是加倍的。」

(中時新聞網)