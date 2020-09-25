隨兩岸情勢緊繃，近日在外海進行火砲試射的國家中山科學研究院，被視為重要軍事機構。對此，民進黨立委羅致政提出《中科院設置條例」修正草案，明訂中科院內涉及國家安全的人員，若要出國，都必須經院內核准才可放行。羅致政說，基於國家安全，加以合理適當的限制，是不得不容忍的必要之惡。

中科院從昨天起，一連兩天在東南部外海進行火砲試射，外界解讀可能是在進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證。在兩岸情勢緊張的時機點，中科院的角色特別引起外界關注。

羅致政指出，隨著國防自主及我國戰力提升，中科院人員所涉及的機密資訊程度，並不亞於國防、外交、國家安全等主管機關人員，為確保國家安全及利益，落實中科院人員安全管控，特別提出「國家中山科學研究院設置條例」修正草案，草案內容明訂，中科院內涉及國家安全的人員，「應經本院核准，始得出國（境）。」

羅致政說，目前中科院現有員工數約1萬人，從事各種涉密或非涉密不同類型職務，依《國家機密保護法》規定，為維護國家安全及利益，對於涉及國家機密的相關人員，考量出境會造成洩漏的可能性，加以合理適當限制，為不得不容忍的必要之惡。

羅致政強調，經參酌「入出國及移民法」、「國防部涉及國家安全人員申請出國辦法」等，主要限制對象，是以中科院內涉及國家安全的人員為主。

(中時 )